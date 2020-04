Mimo epidemii szukają nowych sposobów na zarobek. "Szansa na uratowanie firmy i pracujących w niej ludzi"

Pomysły w czasie załamania na rynku pracy są na wagę złota. Przedsiębiorcy, żeby ratować miejsca pracy, zajmują się produkcją rzeczy, których wcześniej nie robili - w związku z tym warzywniak trafił do internetu, a firma szyjąca bieliznę, produkuje maseczki. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Maja Żak przed epidemią COVID-19 prowadziła we Wrocławiu klasyczny sklep z warzywami. Teraz to też e-warzywniak. Marchewkę, rzodkiewkę czy ziemniaki można zamówić w sieci albo wysyłając sms. Dzięki e-warzywniakowi pani Maja nie straciła klientów. Teraz pracuje dla tych, którzy są objęci kwarantanną albo nie chcą wychodzić z domu.

- Jeżeli osoby starsze nie mają internetu, to postarałam się, żeby ta informacja też do nich dotarła. Osoby starsze do nas dzwonią, a ja spisuję zamówienie i dostarczamy - mówi Maja Żak.