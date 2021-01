Sutkowski: pacjenci zgłaszają się w drugim tygodniu zakażenia, trafiają do szpitala i już ich nie uratujemy

Każda infekcja zaczyna się w błahy sposób, co nie oznacza, że nie będzie mieć poważnych konsekwencji - przestrzegł prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. To apel do chorych na COVID-19, który zwlekają ze zgłoszeniem się po poradę medyczną. Do tej pory w Polsce zmarło ponad 33 tysiące osób zakażonych koronawirusem.

Sutkowski: każda infekcja zaczyna się w błahy sposób

Kolejnym z problemów według lekarza jest późne zgłaszanie się pacjentów do lekarza. - Pacjenci zgłaszają się w drugim tygodniu (zakażenia - red.), zazwyczaj pod koniec, trafiają do szpitala i już ich nie uratujemy. Jak ktoś się za późno zgłosi do lekarza, to nie trzeba mieć koronawirusa, można mieć zawał albo udar i pacjenta się nie uratuje - powiedział. Zwracał przy tym uwagę, że "każda infekcja zaczyna się w błahy sposób, co nie oznacza, że nie będzie mieć poważnych konsekwencji". Sutkowski przypomniał, że pojawiają się coraz to nowe odmiany wirusa, a Polska, prawdopodobnie ze względu na ograniczenia finansowe, nie robi badań w tym zakresie lub robi je, ale na nieporównywalnie mniejszą skalę niż na przykład Brytyjczycy, gdzie odkryto między innymi wysoce zaraźliwą nową mutację koronawirusa.