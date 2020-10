"Ktoś, kto podłożył iskrę pod ten stos, chyba nie zdawał sobie sprawy, do czego może doprowadzić"

Pomimo że jest to przestrzeń otwarta i niebezpieczeństwo zarażenia nie jest takie, jak w przestrzeni zamkniętej, to jednak istnieje - powiedział w "Tak jest" prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski, komentując protesty trwające od ponad tygodnia na ulicach polskich miast po orzeczeniu TK w sprawie aborcji. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, profesor doktor habilitowany Juliusz Jakubaszko ocenił zaś, że "ktoś, kto podłożył iskrę pod ten stos niezadowolenia społecznego, chyba nie zdawał sobie sprawy do czego może doprowadzić".