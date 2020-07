"Często mam ochotę zaprosić polityków na nasz dyżur, żeby zobaczyli, że ludzie dalej chorują"

- Nie oszukujmy się, był okres kampanii wyborczej, trzeba było zmotywować ludzi do wyjścia na ulicę. Natomiast na świecie jest nawrót koronawirusa, zaraz to też nas czeka - powiedział we "Wstajesz i wiesz" TVN24 warszawski ratownik medyczny Michał Fedorowicz.

Fedorowicz powiedział, że nie wchodzi w dyskusję z tymi, którzy reżimu sanitarnego nie przestrzegają. - To zupełnie nie ma sensu. Kiedyś gdy byłem w kombinezonie, pewna pani spytała: po co jestem w kombinezonie i w masce? Odpowiedziałem: to, że poluzowali gospodarkę, gdy mamy 300 zakażeń dziennie, to nic nie oznacza. Zamknęli gospodarkę, gdy mieliśmy trzy zakażenia dziennie, więc proszę pomyśleć. Usłyszałem, że mam rację - relacjonował.