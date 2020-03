Dworczyk: możliwości budżetu, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, są nieograniczone

Rząd przygotowuje pod auspicjami pani minister rozwoju Jadwigi Emilewicz pewien pakiet, który ma być pomocą dla firm - zapowiedział w "Faktach po Faktach" szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wyjaśnił, że "to będzie próba odpowiedzi na część problemów gospodarczych, które wiążą się z pandemią" koronawirusa. Dodał, że pakiet "zostanie przedstawiony w przyszłym tygodniu".

Dworczyk: w przyszłym tygodniu przedstawimy pakiet, który ma być pomocą dla firm

Dworczyk przyznał, że "to jest bardzo duże wyzwanie". - Skala tej epidemii - a właściwie w tej chwili już zgodnie z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) - pandemii , jest zaskoczeniem dla wszystkich - podkreślił.

- Rząd przygotowuje w tej chwili pod auspicjami pani minister (rozwoju Jadwigi) Emilewicz pewien pakiet, który ma być pomocą dla firm. Pakiet gospodarczy, tak to nazwijmy - oświadczył. Dodał, że projekt "zostanie przedstawiony w przyszłym tygodniu". - To będzie próba odpowiedzi na część problemów gospodarczych, które wiążą się z pandemią. Czy to będzie rozwiązanie wszystkich problemów? Na pewno nie - uznał szef kancelarii premiera.