Wylądował pierwszy transport wyposażenia medycznego z Chin. "Uruchamiamy most powietrzny"

Dworczyk: uruchamiamy most powietrzny z Chinami

"Lot do domu" dobiega końca

Dworczyk podczas briefingu prasowego powiedział również, że program "Lot do domu" zmierza ku końcowi. Loty w ramach tego programu powinny zakończyć się do 5 kwietnia. Do tej pory w ramach akcji polski przewoźnik przewiózł już do kraju z zagranicy ponad 34 tysięcy Polaków. Szef KPRM dodał, że obecne loty - realizowane do 5 kwietnia - będą lotami pozaeuropejskimi. Po 5 kwietnia rząd nie wyklucza pojedynczych lotów, "jeśli będzie taka konieczność". Realizowane mają być loty do transportu towarów materiałów ochrony medycznej, przede wszystkim z Chin. Dworczyk podkreślił, że z tych lotów także będą mogły skorzystać firmy komercyjne, które - jak mówił - "w tej chwili zabiegają o to, żeby te materiały medyczne sprowadzić do Polski".