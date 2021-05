"W tym tygodniu padł kolejny rekord dobowy"

Kampania

Premier Mateusz Morawiecki w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie zainaugurował kampanię "Ostatnia prosta", która ma zachęcić do szczepień przeciw COVID-19. Podczas konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk podkreślał, że "Ostatnia prosta" to będzie największa w historii kampania profrekwencyjna.

Zachęcając do szczepień, szef rządu mówił, że mogą one dopomóc w tym, by epidemia szybciej się skończyła. - Żeby już to lato było normalne, a jesień żeby również była powrotem do normalności; żebyśmy nie doświadczyli czwartej fali. Jest to w zasięgu naszej ręki - przekonywał.