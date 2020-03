Dworczyk: Premier wydał konkretne zalecenia. Trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność

WIĘCEJ >>> Pacjent zakażony koronawirusem przyjechał do Polski autobusem. "Wszyscy pasażerowi zostaną poddani kwarantannie"

Dworczyk: resortom zostały wydane przez premiera konkretne zalecenia

Pytany, jakie to zalecenia, odparł, że "dotyczyły głownie doszlifowywania procedur, weryfikowania możliwości tworzenia (…) tymczasowych izb przyjęć". - Dzisiaj nie ma jeszcze takiej potrzeby, żeby były dodatkowe izby przyjęć przy szpitalach, ale trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność - zaznaczył Dworczyk.

"Mamy nadzieję, że wirus nie będzie w Polsce się rozprzestrzeniał"

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówił także o pracach samego Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podkreślił, że w obecnej sytuacji będzie on spotykał się co drugi dzień lub codziennie. - Mamy nadzieję, że wirus nie będzie w Polsce się rozprzestrzeniał i będziemy mogli wrócić do normalnego trybu funkcjonowania Rady Ministrów - dodał.