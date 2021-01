Kupić szczepionki poza Unią Europejską? Dworczyk: analizujemy takie możliwości

Teoretycznie moglibyśmy, ale byłoby to złamaniem umowy - tak pomysł zakupienia szczepionek poza Unią Europejską skomentował szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Ocenił jednocześnie, że kraje spoza UE lepiej wynegocjowały umowy na zakup szczepionek przeciwko COVID-19.

W minionym tygodniu koncern Pfizer poinformował o tymczasowym ograniczeniu dostaw szczepionek na rynki unijne. W poniedziałek - jak informował w porannej rozmowie w Polskim Radiu rządowy pełnomocnik do spraw szczepień, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk - do naszego kraju trafiło ich o połowę mniej.

Dworczyk w kolejnej tego dnia rozmowie, w radiu RMF FM, ocenił, że konsekwencje zmniejszonych dostaw "odczują wszystkie kraje Unii Europejskiej". Pytany, o ile zmniejszona jest dzisiejsza dostawa, odpowiedział, iż "z liczby kartonów wynika, że jest ich co najmniej o połowę mniej". - Przeliczymy to w Agencji Rezerw Materiałowych - zapowiedział.

"Byłoby to złamaniem umowy"

- Jeżeli chodzi o szczepionki zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej, to w tej chwili mamy dwie. Poza firmą Pfizer jest firma Moderna, przy czym harmonogram dostaw Moderny jest taki, że w styczniu otrzymujemy jedynie 70 tysięcy tej szczepionki. Potem będzie to nieco więcej, ale i tak w porównaniu z dostawami Pfizera są to małe liczby - wyjaśniał.