Powrót dzieci do szkół. Ministerstwo opublikował wytyczne

Uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych od poniedziałku rozpoczną naukę w systemie hybrydowym. Dwa tygodnie później wrócą do nauki stacjonarnej. Resort edukacji poinformował w środę na swojej stronie, że aby powrót do szkół był bezpieczny, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.