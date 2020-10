"Ja się boję, że pozostawię swoich pacjentów bez opieki i nie będzie kto miał ją sprawować"

"Bywają dni, gdy przez 48 godzin śpimy tylko cztery-pięć godzin"

Cała opieka medyczna - lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni - jest na granicy wytrzymałości. Każdego dnia w kombinezonach powinni spędzać maksymalnie cztery godziny bez przerwy. - My słyszymy o sytuacjach, że na oddziale zakaźnym jest jedna pielęgniarka od 7 do 19 i pracuje w tym kombinezonie 12 godzin. No przecież to zaczyna być niewolnictwo – ocenia Iwona Borchulska.