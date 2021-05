"Na widok larw w ranie można się uodpornić, na ludzki dramat już nie"

Ratownicy przyjeżdżają pod warszawski Dworzec Centralny w każdy poniedziałek i piątek o godzinie 20 i są do ostatniego pacjenta - pomagają osobom w kryzysie bezdomności. Tutaj nie ma zapisów ani rejestracji. Jedni mówią, że nie idą szpitala, bo nie mają dokumentów, innym nie pozwala honor. – Wstyd, najgorszy to jest wstyd – przyznaje pan Robert.

Jeszcze nigdy ratownicy na Centralnym nie mieli tyle pracy. Ratownik medyczny Bartłomiej Matyszewski zwraca uwagę, że osoby, którym pomagają to nowi bezdomni - osoby, których nie widzieli w poprzednich latach. – Są ludzie, którzy potracili prace w pandemii, a w efekcie narobiły się długi – wyjaśnia. - Są ludzie, którym rozpadły się rodziny. Trafił nam się w listopadzie ratownik medyczny – dodaje.

Są ośrodki, schroniska czy noclegownie, ale dla wielu to ostateczność, chwilowy ratunek w największe mrozy. - On już stracił wszystko, nie ma żadnych perspektyw. Gdzie ma iść? Po co? Mamy kilkanaście pryszniców na 4,5 tysiąca bezdomnych w Warszawie – mówi Matyszewski.