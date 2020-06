W poniedziałek ruszają matury. Lista wytycznych

Tegoroczne egzaminy, które rozpoczną się w poniedziałek, będą wyjątkowe ze względu na trwającą epidemię COVID-19 oraz wynikające z niej obostrzenia i ograniczenia. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła szereg wytycznych, których abiturienci będą musieli przestrzegać.

W poniedziałek 8 czerwca rozpoczynają się matury. Jako pierwszy uczniowie napiszą obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpi do niego ponad 278 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Lista wytycznych:

- Do matury mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk.

- W czasie pisania egzaminu zakrywanie nosa i ust nie będzie konieczne, ale maseczki trzeba założyć przed wejściem do sali i wychodząc z niej.

- Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odstęp co najmniej 1,5 metra oraz mieć zakryte usta i nos.

- Na egzaminach każdy zdający musi korzystać z własnych przyborów. Zdający nie mogą pożyczać ich od kolegów. Na egzamin należy też przynieść własną butelkę wody, szkoła nie zapewnia wody pitnej.

- Egzaminy mogą być przeprowadzone w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

- Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Matura przesunięta przez epidemię

Pierwotnie sesja maturalna miała się rozpocząć 4 maja. W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach (od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego). Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur. Zmieniono także część przepisów dotyczących przeprowadzenia matury.

Maturzysta - tak jak dotąd - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Jak podała CKE, takich egzaminów przeprowadzonych będzie tylko 327.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 15 czerwca i też potrwa do 29 czerwca.

Autor:ads/kab

Źródło: PAP, TVN24