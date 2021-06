Morawiecki: nie wygraliśmy jeszcze tej walki epidemicznej

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 123 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem . Resort przekazał też informację o śmierci 26 osób chorujących na COVID-19. Od początku epidemii w Polsce infekcję SARS-CoV-2 potwierdzono u 2 879 811 osób, z których 75 005 zmarło.

Na wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki odniósł się do "ryzyk, które mogą jesienią się pojawić" w związku z czwartą falą pandemii COVID-19. - Chcemy ubiegać te ryzyka i proponować rozwiązania, które będą wyprzedzały pojawianie się nowych dużych przyrostów zachorowań. Tego się na jesień obawiamy - powiedział.

Morawiecki: optymizm musi być przez nas schłodzony

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że w poniedziałek pierwszy raz od dłuższego czasu w Polsce nie odnotowano ani jednego zgonu na COVID-19. - Taki symboliczny dzień, czekaliśmy na niego ponad 13 miesięcy, ale jednak ten optymizm, który rodzi się tutaj, na tym polu, on musi być przez nas schłodzony - apelował.

Odnosząc się do liczby wykonanych szczepień w Polsce, Morawiecki mówił, że "współczynnik zaszczepienia jest zdaniem wirusologów niewystarczający, aby przerwać skutecznie łańcuch zakażeń przed jesienią". - Bardzo proszę zdawać sobie sprawę, że nie wygraliśmy jeszcze tej walki epidemicznej i musimy jak największą liczbę naszych rodaków skłonić do tego, żeby się zaszczepili - mówił. - To niezwykle ważna sprawa, bo dzięki temu będziemy mogli lepiej zarządzić przyszłością, która jest przed nami - dodał.