Premier Mateusz Morawiecki o obowiązkowych szczepieniach przeciwko COVID-19: na stole nie ma takiej propozycji

Premier: na stole nie ma propozycji obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19

Dopytywany o to, "co jest na stole" i co będzie omawiane podczas tego spotkania, odpowiedział, że "na stole nie ma propozycji obowiązkowych szczepień".

- Jest na stole propozycja ustawy, która w szerszy sposób pozwala stosować certyfikaty covidowe, czyli tak zwane paszporty covidowe. To jest na stole i to będziemy jeszcze dzisiaj dyskutować przed rozpoczęciem Sejmu - przekazał Morawiecki.

Morawiecki: usłyszałem bardzo wiele rad od Rady Medycznej

- Jeśli gdzieś w Sejmie jest klincz, to ja się nie dziwię, że jest głośny sprzeciw ze strony Rady Medycznej i ja się dołączam do tego sprzeciwu. (...) Też uważam, że powinna być ustawa, która w bardziej rygorystyczny sposób będzie pozwalała na egzekwowanie certyfikatów covidowych - do tego potrzebujemy większości w parlamencie. Będziemy o taką większość zabiegać, jestem przekonany, że szanse na to jeszcze są - kontynuował Morawiecki.