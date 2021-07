Morawiecki: nie wykluczamy dalej idących kroków w związku z czwartą falą pandemii

Morawiecki o szczepieniach pracowników ochrony zdrowia

- Służba zdrowia w szczególności powinna być przecież uodporniona na COVID-19 – mówił Morawiecki. Dodał że "obywatel, przychodząc do szpitala czy do placówki zdrowia, musi mieć względną pewność, że nie zostanie zakażony".

Morawiecki o szarpaninie przed punktem szczepień

Podkreślał, że w przypadku każdego takiego ataku "oznacza to konsekwencje prawne". - To bardzo naganna agresja i niestety ten, nazywający tak siebie, ruch antyszczepionkowy, doprowadza do niepotrzebnego podgrzania emocji w Polsce wokół tematu, który jest absolutnie fundamentalny - mówił Morawiecki,

- Jeżeli ktoś chce ryzykować swoim własnym życiem, to ma do tego prawo, ale przecież wiemy, że wirus przenosi się szybko z człowieka na człowieka i wiemy dobrze, że ktoś niezaszczepiony może zakazić kogoś innego, kto umrze - mówił premier.

Morawiecki o potrzebie szczepień

Szef rządu mówił, że "dziś mamy zaszczepienie na pewno duże dla osób powyżej 70. roku życia, powyżej 60. też całkiem przyzwoite, ale mogłoby być wyższe". Według premiera, oznacza to, że w przypadku czwartej fali, "która niestety się zbliża, będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z jej nieco łagodniejszym przebiegiem". Podkreślił zarazem, że "to nie powinno nas usypiać i to na pewno nie stanowi przyczyny do niepodejmowania działań coraz bardziej radykalnych".