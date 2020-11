Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że rozmawiał z przedstawicielami firmy Pfizer, odpowiedzialnej za produkcję szczepionki przeciwko COVID-19. - Zależy nam, żeby jak najszybciej wyprodukowała i dostarczyła szczepionki w liczbie dawek wystarczającej dla całej naszej populacji – przekazał premier w mediach społecznościowych.

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na COVID-19 ma ponad 90 procent skuteczności . Firma ogłosiła, że w 2021 roku może wyprodukować do 1,3 miliarda dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

Mateusz Morawiecki poinformował, że we wtorek rozmawiał z Dorotą Hryniewiecką-Firlej, prezes polskiego oddziału Pfizera - firmy odpowiedzialnej za opracowanej szczepionki przeciw koronawirusowi. "Zależy nam, żeby jej firma jak najszybciej wyprodukowała i dostarczyła szczepionki w liczbie dawek wystarczającej dla całej naszej populacji. I o tym też rozmawiałem z panią prezes" - dodał. Szef rządu zapewnił, że w sprawie szczepionki rozmawiał także z wysokim przedstawicielem Pfizer z USA.

"Kupimy w najszybszym możliwym terminie maksymalną liczbę dawek szczepionki"

"Polska od początku jest obecna w europejskim mechanizmie zakupowym szczepionki, a umowa UE z firmą Pfizer zostanie podpisana przez Komisję Europejską dosłownie na dniach. W ten sposób zagwarantowane zostanie dostarczenie 300 mln dawek szczepionki do wszystkich państw UE, w tym do Polski" - napisał premier.

"Kupimy w najszybszym możliwym terminie maksymalną liczbę dawek szczepionki, oczywiście w relacji do liczby naszej ludności. W pierwszej kolejności chcemy zaszczepić naszych wspaniałych medyków, służby mundurowe i osoby starsze. A wkrótce potem - mam nadzieję - wracamy do normalności" - przekonywał. Mateusz Morawiecki podkreślił również, że do czasu dostarczenia szczepionki najważniejszymi zasadami są stosowanie dystansu, dezynfekcji i maseczek.