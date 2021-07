Premier: musimy szykować się na trudne scenariusze

Premier Morawiecki powiedział, że "musimy szykować się na trudne scenariusze". - Musimy szykować się na to że ten czas (spadku liczby zakażeń - red.) może zostać odwrócony - dodał.

- Mamy dużo mniej zakażeń, dużo mniej zgonów. Polacy są dzisiaj trochę uśpieni tą dobrą sytuacją. Jednoznacznie muszę powiedzieć, że taka sytuacja, że jesteśmy uśpieni, nie jest dobra - ocenił premier. Podkreślił, że "musimy zachować ogromną czujność". - Dyskutowaliśmy dzisiaj, co należy robić oprócz szczepień - przekazał.

- Dostosowujemy infrastrukturę tak, by była przygotowana na ewentualną czwartą falę - zapewnił szef rządu. Dodał, że podczas wtorkowego posiedzenia sztabu specjaliści przedstawili najgorsze możliwe scenariusze na jesień. - Są analizy, które pokazują nawet kilkanaście tysięcy zachorowań - wskazał Morawiecki.

"Przezorny zawsze zaszczepiony"

- A co my, jako obywatele możemy zrobić w tym zakresie? Parafrazując znane powiedzenie: przezorny zawsze zaszczepiony - powiedział Morawiecki. Zapewnił, że w tej chwili mamy wystarczająco dużo szczepionek, by "każdy w każdej chwili" mógł zostać zaszczepiony.