Maseczki w szpitalach, przychodniach i aptekach. Minister zdrowia: obowiązek zostanie przedłużony

Obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką w aptekach, przychodniach i w szpitalach zostanie przedłużony co najmniej do końca marca 2023 roku – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - Przypadków COVID-19 jest mało, ale grypa czy wirus RSV zbiera żniwo – zaznaczył.

Niedzielski o prognozowanym "przyspieszeniu" epidemii na przełomie roku

- To, co w tej chwili prognozujemy to, że ewentualne przyspieszenie epidemii w Polsce możemy mieć na przełomie roku. Nie należy się jednak spodziewać, że dojdzie do bardzo dynamicznego przyspieszenia. Oczywiście, nie można wykluczyć, że pojawi się submutacja poza zakresem odpornościowym, ale na ten moment nie widać takich zagrożeń – powiedział minister.