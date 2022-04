Maseczki nadal w aptekach, przychodniach i szpitalach. Jest nowe rozporządzenie covidowe

czytaj dalej

Mika Brzezinski, amerykańska dziennikarka telewizji MSNBC, prywatnie siostra ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego, mówiła w rozmowie z Piotrem Kraśką, że "Amerykanie otrzymują lekcję o naszych własnych wartościach od Ukraińców". Odnosząc się do pomocy Polaków sąsiadom ze wschodu, stwierdziła, że "to, co zrobiła Polska, to jest absolutny cud". Dodała, że dzieje się to "dzięki wspólnemu doświadczeniu, wspaniałej historii, w której jest ogromna pasja i namiętność walki o to, co jest słuszne".