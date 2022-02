Minister zdrowia o obowiązku noszenia maseczek: pozostanie rekomendacja, nawet jeśli zniesiemy restrykcje

Minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany na konferencji o swoją wypowiedź sugerującą zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa. - Nawet jeśli dojdziemy do sytuacji, w której restrykcje zostaną zniesione, to Ministerstwo Zdrowia będzie nadal rekomendowało noszenie maseczek w miejscach publicznych - odpowiedział.

- Jak często byłem pesymistą, tak w tej sytuacji jestem optymistą – mamy tak naprawę do czynienia z początkiem końca pandemii. To jest oczywiście bardzo odważna deklaracja, ale patrząc na charakterystykę przebiegu tej pandemii, również w innych krajach, widzimy, że inne kraje, które przed nami odczuwały apogeum piątej fali, znoszą już w tej chwili restrykcje - zapowiedział.

Minister zdrowia: to było gdybanie dotyczące nawet nie bieżącego okresu, tylko marca

- Jeśli chodzi o restrykcje dotyczące maseczek, to można myśleć, że w pewnej perspektywie takie decyzje będą podejmowane, ale wyraźnie zaznaczałem w tej rozmowie, i chcę to zaznaczyć teraz, że pewna rekomendacja noszenia maseczek, szczególnie w przestrzeniach publicznych, będzie ze strony ministra zdrowia, ze strony ekspertów zawsze formułowana - zapowiedział. - Po to, żebyśmy mogli bardziej oswajać możliwość życia z covidem w tle, po to, żeby czuć się bezpiecznie - argumentował.