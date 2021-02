Horban: możliwe rozporządzenie w sprawie maseczek, pseudoochrony trzeba wyrzucić

Chodzi o to, żeby używać porządnych masek. Przynajmniej maska tak zwana chirurgiczna, nie mówiąc już o tych maskach z filtrem - powiedział w piątek w "Jeden na jeden" główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. Przekazał, że ma nadzieję, że dzisiaj minister zdrowia wyda rozporządzenie dotyczące maseczek. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował jednak, że "dzisiaj takiego rozporządzenia nie będzie, ale zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny zostać dookreślone".

Profesor Andrzej Horban pytany był w "Jeden na jeden", czy walczy o to, żeby w Polsce został wprowadzony obowiązek noszenia profesjonalnych maseczek, zamiast między innymi chustek czy przyłbic. Powiedział, że "Rada Medyczna wydaje tego typu twarde zalecenie". – Należy faktycznie wyrzucić te wszystkie pseudoochrony do kosza, zapomnieć o nich – dodał.

- Oprócz tego to jest apel do państwa, żeby do tego rozporządzenia byli uprzejmi się stosować, bo pan minister może sobie wydawać, a jeżeli państwo tego nie zrobią, to w tym momencie cała zabawa na nic – podkreślił.