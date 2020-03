Marszałek Senatu o wyjeździe do Włoch: nie było przypadku zakażenia w miejscu, w którym byłem

Jako człowiek roztropny sprawdziłem w służbach sanitarnych, że w promieniu 30 kilometrów od miejsca mojego pobytu nie było żadnego przypadku koronawirusa - zapewniał w "Kropce nad i" marszałek Tomasz Grodzki. Skomentował w ten sposób doniesienia o swoim pobycie na prywatnym wyjeździe we Włoszech. Jak dodał, po powrocie do Polski wykonał test na obecność wirusa na izbie przyjęć szpitala zakaźnego.

Grodzki: jako człowiek rozsądny sprawdziłem, że w okolicy nie było zakażeń

We wtorek marszałek Senatu w "Kropce nad i" w TVN24 odniósł się do tych doniesień - Jako człowiek roztropny sprawdziłem w służbach sanitarnych, że w promieniu 30 kilometrów od miejsca, w którym byłem nie było żadnego przypadku koronawirusa - zapewnił Grodzki. Jak dodał, w momencie, gdy opuszczał Trydent-Górną Adygę, by prowadzić posiedzenie Senatu, w rejonie tym był jeden potwierdzony przypadek.

"Polecam zachować zdrowy rozsądek"

Koronawirus w Polsce

W Polsce potwierdzono 22 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - wynika z danych przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki również we wtorek zdecydował o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Według ustawy są to wydarzenia z udziałem co najmniej 1000 widzów na stadionach i otwartych terenach, wydarzenia artystyczno-rozrywkowe w halach i innych obiektach zamkniętych przewidziane dla 500 lub więcej osób, a także wydarzenia sportowe w halach i innych budynkach z udziałem 300 lub więcej osób.