Grodzki: przyśpieszamy posiedzenie Senatu tak szybko, jak to jest możliwe

Poinformował, że izba wyższa parlamentu, biorąc także pod uwagę prośby Polskiego Stronnictwa Ludowego, zajmie się ustawą na posiedzeniu w poniedziałek od godziny 16, czyli - jak stwierdził - najwcześniej, jak to jest możliwe. Grodzki dodał, że we wtorek Senat zajmie się ustawą budżetową na rok 2020.

"Jesteśmy otwarci na współpracę z rządzącymi"

Zaznaczył też, że większość sejmowa piętnuje opóźnienie o jeden dzień, podczas gdy od 13 maja w Sejmie leży senacka inicjatywa ustawodawcza, która zawiera wiele rozwiązań zbliżonych do zawartych w projekcie. Są tam - podkreślał Grodzki - takie rozwiązania, że dodatek do wynagrodzenia dla służby zdrowia w wysokości 100 proc., dodatek specjalny za nadgodziny, obowiązek testowania pracowników służby zdrowia i DPS-ów co tydzień, stworzenie zespołów wsparcia, 20 mld zł z Unii Europejskiej na walkę z COVID-19.

- Jeżeli już mówimy o opóźnieniach, to mówmy uczciwie. (...) Jeżeli mówimy o opóźnieniu o jeden dzień, to powiedzmy o opóźnieniu od maja tego roku - zaznaczył.

Grodzki: rząd jest w ciężkim kryzysie

Grodzki pytany o apel wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego z Prawa i Sprawiedliwości - by Senat zajął się ustawą jeszcze w tym tygodniu - zaznaczył, że jest to praktycznie niemożliwe, bo izba dostanie uchwalone przez Sejm przepisy dopiero w czwartek po południu, a muszą je przejrzeć jeszcze senaccy legislatorzy.

Marszałek ocenił także, że środowa debata w Sejmie nad tym projektem "wzbudza trochę mieszane uczucia". - Są nawoływania do współpracy, do tego, abyśmy zgodnie pokonywali pandemię. Całkowicie się z tym zgadzam, dlatego że wielokrotnie podkreślałem, że należy oddzielać politykę od zdrowia - mówił. - Jesteśmy gotowi do współpracy, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że to musi być oparte na wzajemnym zrozumieniu, wzajemnym szacunku oraz na zrozumieniu, że nie każdy ma 100 procent racji. Musimy wyszukiwać rozwiązań kompromisowych - kontynuował Grodzki.