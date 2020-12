Grodzki: Premier już raz obwieszczał koniec epidemii. Nie traktowałbym jego słów zbyt poważnie

Opowiadanie o zwycięstwach z pandemią jest irytujące dla lekarzy. Polska to chyba jedyny kraj, który rozgrywa tę epidemię politycznie, a nie zdrowotnie. To nie powinno mieć miejsca - mówił w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Komentował w ten sposób słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że "wygrywamy z epidemią".

We wtorek resort zdrowia poinformował o 9 105 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dzień wcześniej - w poniedziałek - w komunikacie poinformowano o 5733 nowych infekcjach. Był to dwukrotny spadek względem niedzieli. Premier Mateusz Morawiecki napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych , że restrykcje wprowadzane przez rząd przynoszą efekty. "Dane nie kłamią. Proszę spojrzeć na wykres. Wygrywamy z epidemią! Liczba zakażeń spada!" - przekonywał.

Grodzki: pan premier już raz obwieścił koniec pandemii

Słowa premiera komentował we wtorek w "Faktach po Faktach" w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej, który jest też profesorem nauk medycznych. - 18 lat kierowałem szpitalem de facto zakaźnym. Wszystkie świńskie grypy, ptasie grypy, SARS-y i MERS-y przerabialiśmy - powiedział.

Dodał, że "pan premier już raz obwieścił koniec epidemii po to, by starsi ludzie poszli na wybory". Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Morawieckiego, że "wirus jest w odwrocie", z przełomu czerwca i lipca, gdy trwała kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich.