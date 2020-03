"Dziurawą tarczę zastąpimy solidną tamą antykryzysową"

- Niedoskonałą tarczę antykryzysową chcemy zamienić na lepszą, solidną, prawdziwą tamę, która zatrzyma rozlewanie się pandemii i towarzyszących jej negatywnych zjawisk jak zapaść gospodarcza - powiedział w poniedziałek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej. Mają one wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii COVID-19 powodowanej przez koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki epidemii dla polskiej gospodarki. W poniedziałek o godzinie 15 uchwalonymi przez Sejm zmianami w prawie zajmie się Senat.

Zamienić "niedoskonałą tarczę" w "solidną tamę"

- Senat będzie dbał o to, aby nikt nie stracił pracy, aby nikt nie poniósł strat ekonomicznych, aby wszyscy mieli prawo do testów, aby bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowotne i socjalne Polaków było zachowane - powiedział w poniedziałek po południu na konferencji prasowej marszałek Senatu Tomasz Grodzki (Koalicja Obywatelska).

Podkreślił, że teraz jest najważniejszy czas na podjęcie działań. - Cały potencjał organizacyjny, finansowy, intelektualny, legislacyjny państwa powinien być skupiony na tym, żeby pokonać koronawirusa - powiedział.

Dodał, że dlatego w Senacie "niedoskonałą tarczę antykryzysową chcemy zamienić na lepszą, solidną, prawdziwą tamę, która zatrzyma rozlewanie się pandemii i towarzyszących tej pandemii negatywnych zjawisk jak zapaść gospodarcza, ekonomiczna, groźba utraty pracy, groźba pogorszenia statusu finansowego rodzin". - Na to nie możemy sobie pozwolić - podkreślił.

- Każdy Polak ma prawo do tego aby sprawdzić, czy nie jest bezobjawowym nosicielem, a to jest najważniejsze w przerwaniu łańcucha epidemiologicznego. Musimy bezwzględnie dbać o to, aby każdy pracownik personelu medycznego szeroko pojmowanego, łącznie z farmaceutami, miał pewność, że ryzykując i pracując na najcięższym odcinku, stykając się z chorymi, mógł co tydzień być zweryfikowany, czy nie jest zarażony, żebyśmy nie stanęli w obliczu dramatu, gdy ponad 30 procent personelu medycznego będzie musiało się wyłączyć - mówił Grodzki.

- Musimy zadbać o miliony ciężko pracujących kasjerów, ekspedientek, pracowników stacji benzynowych. Wszystkich, którzy z racji swojej pracy stykają się lub nie z ludźmi w dużych ilościach. Oni również mają prawo do testów. Musimy im to zapewnić - dodał.

"To nie jest czas myślenia o wyborach"

Marszałek Senatu zaznaczył również, że "to nie jest czas myślenia o wyborach". - Cała siła naszego narodu musi być rzucona na walkę z koronawirusem - dodał.

- W Sejmie próbowano nocą wprowadzić dziwne poprawki nieprzystające nijak do walki z koronawirusem. W Senacie musimy to naprawić. Dlatego dziurawą tarczę zastąpimy solidną tamą antykryzysową, która będzie oczyszczona ze wszystkiego, co nie dotyczy walki z koronawirusem - zapowiedział.

Nawiązał w ten sposób do jednej z poprawek PiS do specustawy zmieniającej Kodeks wyborczy. Umożliwia głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim.

Zapowiadają poprawki

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) poinformowała, że do pakietu ustaw z tzw. tarczy antykryzysowej w Senacie wprowadzona zostanie poprawka zakładająca refundację dla przedsiębiorców do 50 tysięcy złotych kosztów stałych miesięcznie, takich jak opłaty czynszu, opłaty leasingowe, czy opłaty za energię.

- Będziemy proponowali zmiany w tym dziurawym pakiecie antykryzysowym, który chcemy uczynić tamą, aby państwo finansowało 75 procent wynagrodzenia pracowników, aby miejsca pracy i poziom wynagrodzeń był utrzymany, a pracodawcy będą płacić tylko 25 procent - zapowiedziała.

Jak mówiła Morawska-Stanecka, inna poprawka zakłada rekompensatę dla samorządów 50 proc. utraconych wpływów z podatków w stosunku do ubiegłego roku.

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Koalicja Polska) zapowiedział złożenie poprawki dotyczącej wsparcia dla rolników zajmujących się agrobiznesem.

Senator Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) zapowiedział usunięcie z tzw. tarczy antykryzysowej wszystkich przepisów niezwiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa. - Nie jest miejscem, żeby w ustawie związanej z walką z pandemią, zamieszczać przepisy związane ze sprawami wyborczymi. To nie to miejsce i nie ta pora, dlatego uważamy, że te przepisy trzeba usunąć - oświadczył. Ponadto - jak mówił Kwiatkowski - z tzw. tarczy antykryzysowej trzeba usunąć przepisy związane z "dewastacją dialogu społecznego". - Rada Dialogu Społecznego to miejsce dialogu rządu, pracodawców i pracowników. Nikt nie ma tytułu, żeby kogokolwiek w trybie własnej decyzji z tego ciała usuwać - podkreślił. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaapelował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o natychmiastowe zwołanie posiedzenia Sejmu, a także do posłów, aby poważnie potraktowali poprawki, które wyjdą z Senatu.

js/b

Źródło: TVN24, PAP