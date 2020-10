"Musimy zdać sobie sprawę, że my tego wirusa nie powstrzymamy"

Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek nowe restrykcje, a nie będą one przestrzegane przez obywateli, nie będzie to miało swojego efektu - mówił w "Tak jest" w TVN24 były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Ocenił, że wygaszanie epidemii COVID-19 "może przyspieszyć tylko skuteczna, bezpieczna szczepionka". - Jeżeli nie będziemy zachowywali się zgodnie z restrykcjami sanitarnymi, wirus może tylko to skrupulatnie wykorzystywać - podkreślił dr hab. nauk medycznych Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.