Posobkiewicz do negujących COVID-19: bezobjawowa inteligencja miesza w głowach

Każdy, kto potrafi chociaż trochę myśleć, wyciągać proste wnioski, a szczególnie sięgnąć do wiedzy, wie, co się dzieje w tej chwili. Ten wirus po prostu jest i zbiera żniwo - powiedział w TVN24 były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Odniósł się w ten sposób do postawy wszystkich tych, którzy negują istnienie pandemii COVID-19.

"Każdy, kto potrafi chociaż trochę myśleć, wie, co się dzieje w tej chwili"

W piątek w TVN24 - odwołując się do określenia Górniak - mówił, że "praca na etacie statysty w szpitalu jako osoby duszącej się nie należy do lekkich i przyjemnych, i dobrze opłacanych".

Pytany, czy słowa o statystach w szpitalach przelały czarę goryczy i dlatego zdecydował się odpowiedzieć na to piosenką, powiedział, że "tak dużo różnych teorii spiskowych i bzdur słyszymy nie tylko ostatnio na świecie i w internecie, że mówiąc o tych różnych chorobach bezobjawowych, przejściu bezobjawowym mam wrażenie, że mamy do czynienia z bezobjawową inteligencją, która próbuje mieszać w głowach innych, jest bardzo podatna na teorie spiskowe, na wszelkie niestworzone historie i na zaginanie rzeczywistości".

- Każdy, kto potrafi chociaż trochę myśleć, kto zna podstawy biologii, nie wymagam podstaw epidemiologii od nikogo, ale jeżeli ktoś potrafi wyciągać proste wnioski, a szczególnie sięgnąć do wiedzy, wie, co się dzieje w tej chwili – dodał.

"Z logicznego punktu widzenia nie da się tego zrozumieć"

Pytany, dlaczego mimo tych faktów ludzie są bardzo skłonni uwierzyć w kłamstwa, powiedział, że "z logicznego punktu widzenia nie da się tego zrozumieć". - Można próbować przekonać chociaż część ludzi, ale niestety u niektórych odporność na wiedzę i argumenty jest tak duża, że dla normalnego człowieka jest to nie do przekroczenia - dodał.

Posobkiewicz: myślę, że to kwestia kilku dni, kiedy będę mógł wrócić na front walki z koronawirusem

- Ja od wielu tygodni mówiłem, że wszyscy powinniśmy mieć nadzieję na to, że przejdziemy to bezobjawowo albo skąpoobjawowo, ale tak naprawdę dopiero przyjście tego wirusa do naszego organizmu weryfikuje to, jaki będzie przebieg zakażenia – zaznaczył.