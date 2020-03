Belka: oczekiwałbym nie ambitnie brzmiących haseł, ale pakietu ustaw i rozporządzeń

Były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego zwrócił uwagę, że zapowiadany przez rząd pakiet antykryzysowy nie powinien funkcjonować w formie deklaracji, ale konkretnych działań. Marek Belka był w piątek gościem "Kropki nad i" w TVN24.

- Nie powinniśmy epatować sumami, bo nie sumy zdecydują o skuteczności działań antykryzysowych tylko sprawność instytucji począwszy od ministerstw, Sejmu i skończywszy na bankach komercyjnych, i banku centralnym. Ważne jest to, co jest w tej tarczy i czy będziemy mogli ją zrealizować, a z tym już jest trochę krucho - powiedział Marek Belka w "Kropce nad i" w TVN24.

Europoseł podkreślił, że "nie ma się co ścigać na ilość obiecanych pieniędzy". - Chodzi tylko o to, żeby te pieniądze nie zostały stracone. Co z tego, że pozwolimy przedsiębiorcy przez trzy miesiące nie płacić podatku i ZUS-u, jak za trzy miesiące przedsiębiorca stanie znowu pod ścianą i będzie potrzebował jeszcze większych środków - dodał.