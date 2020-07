Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Według komunikatów przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 40 383 przypadki zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 1627 osób (Co wiemy o zmarłych?) , - 90 767 osób jest objętych kwarantanną, - 9 356 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym, - 1607 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych, - 73 respiratory są wykorzystywane, - 30 771 osób wyzdrowiało.

Luzowanie obostrzeń - zmiany planowane od 21 lipca

- skrócenie tak zwanego dystansu społecznego z 2 do 1,5 metra, przy jednoczesnym obowiązku zakrywania nosa i ust; - zwolnienie z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dla cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; - podniesienie limitu publiczności do 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na obiektach sportowych; - otwarcie dla publiczności hal sportowych z 50-procentowym limitem publiczności; - zniesienie limitu na basenach, brak ograniczeń osób na torze oraz w obiekcie; - zniesienie limitu osób korzystających z aquaparku; - zniesienie obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, klubach muzycznych, amfiteatrach oraz muszlach koncertowych; - wznowienie programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.