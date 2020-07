Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Zmarło sześć kolejnych osób chorych na COVID-19. To pacjenci w wieku od 69 do 95 lat, hospitalizowani we Wrocławiu (jedna z dwóch osób zmarłych w tym mieście to mieszkaniec woj. wielkopolskiego), Raciborzu (Śląskie), Krakowie, Radomiu (Mazowieckie) i Wschowie (Lubuskie).