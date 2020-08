Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Ministerstwo Zdrowia informuje też o śmierci kolejnych pięciu osób chorych na COVID-19. Pacjenci byli w wieku od 62 do 93 lat.

ZOBACZ TEŻ >> Nowe strefy żółte i czerwone. 19 powiatów - mapa i lista zaktualizowana 20 sierpnia W poprzednich trzech tygodniach odnotowano najwięcej nowych przypadków od początku pandemii. W tygodniu od 3 do 9 sierpnia zachorowało 4927 osób, w tygodniu od 10 do 16 sierpnia - 4893, a od 17 do 23 sierpnia - 5078. Tymczasem w ostatnim tygodniu lipca oraz w tygodniu na przełomie lipca i sierpnia odnotowano odpowiednio 2961 oraz 3829 nowych zakażeń.