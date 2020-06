Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

599 nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzono w poniedziałek w Polsce. 326 z nich to infekcje na Śląsku. Poinformowano także o śmierci dziewięciu osób. Od początku pandemii COVID-19 zakażonych zostało w naszym kraju 27 160 osób. Zmarło 1166 spośród nich. Wyzdrowiało niemal 13 tysięcy.

326 z 599 potwierdzonych w poniedziałek przypadków to zachorowania na Śląsku. To tam jest łącznie najwięcej przypadków w kraju - 9965. Najmniej zakażeń jest w województwie lubuskim - 126.

W poniedziałek 8 czerwca odnotowano największą dzienną liczbę nowych przypadków koronawirusa w Polsce od momentu prowadzenia statystyk. Wysokie wskaźniki nowych przypadków odnotowano także we wcześniejszych dniach, w sobotę (576) oraz niedzielę (575).

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci dziewięciu pacjentów. Są to: 82-letnia kobieta, 87-letni mężczyzna, 80-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi, 92-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie (Podkarpackie), 76-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie, 82-letnia kobieta, 80-letni mężczyzna i 62-letni mężczyzna, którzy zmarli we Wrocławiu oraz 71-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku. Resort podał, że większość z nich miała choroby współistniejące. Co wiemy o osobach, które zmarły?