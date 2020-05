Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

476 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdziło Ministerstwo Zdrowia w piątek. 285 z nich to nowe zachorowania na Śląsku. Liczba wszystkich wykrytych infekcji w Polsce wzrosła do 20 619. Od początku pandemii COVID-19 w naszym kraju zmarły 982 zakażone osoby.

Trzeci etap odmrażania gospodarki: pracują fryzjerzy, otwarte restauracje

Co zmieniło się wcześniej?

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Od 20 kwietnia lasy i parki otwarte

Szkoły zamknięte, matury będą w czerwcu

Do co najmniej 24 maja zostało przedłużone zamknięcie szkół. Najnowszy plan rządu zakłada, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca (planowo miał być przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia), a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych (miały rozpocząć się 4 maja).