Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

160 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono w czwartek po południu. Liczba wszystkich wykrytych infekcji w Polsce wzrosła do 20 143. Poinformowano też o śmierci kolejnych siedmiu osób, co oznacza, że od początku pandemii COVID-19 w naszym kraju zmarły 972 zakażone osoby.

Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w czwartek ponownie na Śląsku - 251. Do dziś stwierdzono tam łącznie 6333 zakażenia SARS-CoV-2. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też rano o trzech nowych zakażeniach w województwie lubuskim. To pierwsze przypadki w tym regionie od kilkunastu dni. Nadal jest tam jednak najmniej zakażeń w całym kraju - 95 przypadków.

Trzeci etap odmrażania gospodarki: pracują fryzjerzy, otwarte restauracje

Co zmieniło się wcześniej?

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Od 20 kwietnia lasy i parki otwarte

Szkoły zamknięte, matury będą w czerwcu

Do co najmniej 24 maja zostało przedłużone zamknięcie szkół. Najnowszy plan rządu zakłada, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca (planowo miał być przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia), a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych (miały rozpocząć się 4 maja).