Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

383 nowe zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono we wtorek. Łączna liczba infekcji w Polsce wzrosła do 19 268. Dziś poinformowano też o śmierci kolejnych 12 osób, co oznacza, że od początku pandemii COVID-19 zmarło w naszym kraju 948 osób. Wyzdrowiały 7903 osoby.

Najwięcej nowych przypadków koronowirusa jest ponownie na Śląsku - 263 ze 383 dziś potwierdzonych zachorowań. W województwie jest już 5807 zakażeń. Wiele z nich przebiega bezobjawowo. Najwięcej osób chorych na COVID-19 zmarło w województwie mazowieckim - 237. Od kilkunastu dni nie odnotowano zaś nowych przypadków w województwie lubuskim, gdzie jest najmniej, poniżej stu, potwierdzonych przypadków.

Według komunikatów przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 19 268 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 948 osób (większość z nich - według resortu - miała choroby współistniejące), - 76 645 osób jest objętych kwarantanną, - 18 831 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym, - 2 490 osób jest hospitalizowanych, - 7 903 osoby wyzdrowiały, - 653 224 próbki zostały przebadane, - 597 725 osób zostało przebadanych.

Oto informacje o zakażeniach w poszczególnych województwach (pochodzą z witryny gov.pl):

Trzeci etap odmrażania gospodarki: wracają fryzjerzy, otwarte restauracje

18 maja wdrożony został trzeci etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.

Co się zmieniło? - otwarte są zakłady fryzjerskie i kosmetyczne w rygorze sanitarnym (Zobacz >> Jak wygląda wizyta w zakładzie fryzjerskim w czasie pandemii? O czym trzeba wiedzieć?) - możliwe jest częściowe uruchomienie lokali gastronomicznych, - zwiększono limit osób w transporcie publicznym: dozwolone jest zapełnienie 30 procent wszystkich miejsc stojących i siedzących dla danego pojazdu, - dzieci mogą wychodzić z domu bez towarzyszącego im dorosłego opiekuna, - możliwe jest korzystanie z sal gimnastycznych, - wznowiona została działalność kin plenerowych (w tym samochodowych), - zwiększono limit wiernych przebywających w miejscach sprawowania kultu religijnego: podczas mszy świętej na jednego uczestnika musi przypadać przynajmniej 10 metrów kwadratowych (ta zmiana weszła w życie 17 maja).

Od 25 maja możliwe będą zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz konsultacje dla maturzystów w szkołach średnich.

Kontrole na granicy kraju zostały przedłużone do 12 czerwca.

Co zmieniło się wcześniej?

Od 4 maja weszliśmy w drugi etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią. Zostały otwarte - nadal w ścisłym reżimie sanitarnym - galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe oraz muzea. Otwarte są też orliki i inne boiska - może na nich przebywać jednak nie więcej niż sześć osób.

Od 6 maja otwarto część żłobków i przedszkoli.

Drugi etap "odmrażania" gospodarki Kancelaria Premiera RP

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Od 16 kwietnia obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. W rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia nie sprecyzowano, że musimy nosić maseczki. Można zakrywać usta i nos również na przykład chustką czy szalikiem. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi dzieci do lat czterech; osoby, które nie mogą zakrywać nosa i ust z powodu stanu zdrowia; kierujący pojazdem (w którym przebywa sam lub z dzieckiem).

Od 20 kwietnia lasy i parki otwarte

Od 20 kwietnia ponownie otwarto lasy i parki. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w lesie, na szlaku, noszenie maseczki nie jest obowiązkowe. W parkach - tak. Ważną zmianą jest zezwolenie na przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Nadal jednak obowiązkowo musimy zachowywać na spacerach dwumetrowy dystans.

Korzystanie z placów zabaw nadal jest zabronione.

Szkoły zamknięte, matury będą w czerwcu

Do co najmniej 24 maja zostało przedłużone zamknięcie szkół. Najnowszy plan rządu zakłada, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca (planowo miał być przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia), a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych (miały rozpocząć się 4 maja).

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zostaną przeprowadzone od 22 czerwca do 9 lipca, a egzaminy zawodowe tzw. trzyliterowe od 17 do 28 sierpnia.

Nadal zamknięte są granice, wstrzymany jest ruch lotniczy w kraju. Do odwołania obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych.

Stan epidemii

20 marca został wprowadzony stan epidemii. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kary za łamanie kwarantanny zostały podwyższone z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych.

Przywrócono też pełne kontrole na granicach kraju oraz zamknięto wjazd do kraju dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami - Powroty do Polski. O czym pamiętać?). Dla obywateli wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do Polski.

Wprowadzono zakaz zgromadzeń. Ograniczenia dotyczą także obrzędów religijnych, zakładów pracy oraz komunikacji miejskiej, gdzie dozwolona liczba pasażerów odpowiada połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl