Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Najwięcej nowych przypadków w sobotę rano potwierdzono w województwie śląskim - 52 oraz w województwie dolnośląskim - 34. Nadal najwięcej przypadków w skali całego kraju jest w mazowieckim - 2206, najmniej w województwie lubuskim - 85. Lubuskie to jedyne województwo, w którym do tej pory nie ma potwierdzonych wypadków śmiertelnych z powodu COVID-19.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Zmiany obostrzeń od 20 kwietnia: lasy i parki ponownie otwarte

Kolejne etapy łagodzenia restrykcji

Co ze szkołami, maturami, egazminami?

Do co najmniej 24 maja zostało przedłużone zamknięcie szkół. Najnowszy plan rządu zakłada, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca (planowo miał być przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia), a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych (miały rozpocząć się 4 maja.