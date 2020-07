Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

657 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono w piątek. To najwyższy wynik od początku pandemii w Polsce. Poinformowano też o śmierci kolejnych siedmiu osób. Nadal najwięcej zachorowań jest na Śląsku, a nowe przypadki pojawiły się we wszystkich województwach w kraju. Zobacz mapkę i wykresy pokazujące przebieg pandemii.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że zmarły kolejne osoby chore na COVID-19. To siedmiu pacjentów hospitalizowanych w Radomiu, Wschowie, Krakowie, Siedlcach. Byli w wieku od 59 do 91 lat.

W czwartek MZ poinformowało o 615 zakażeniach i do piątku to była najwyższa liczba. 657 zakażeń to o ponad 150 infekcji więcej niż w środę, kiedy ministerstwo informowało o 512 infekcjach i we wtorek, kiedy było ich 502. W poniedziałek bilans był niemal dwukrotnie niższy i wynosił 337 przypadków.