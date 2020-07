Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

458 - o 40 więcej niż wczoraj - nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzono w piątek. Jest to też najwyższy dzienny bilans od 17 czerwca, kiedy zanotowano 506 przypadków. Liczba wszystkich zachorowań od początku pandemii przekroczyła już 42 tys. Ministerstwo Zdrowia informuje też, że zmarło 1655 pacjentów z COVID-19.

184 z 458 to nowe zachorowania na Śląsku. Poza tym zakażenia koronawirusem potwierdzono dziś we wszystkich województwach w kraju: w Małopolsce - 99 infekcji, na Mazowszu - 32, na Dolnym Śląsku - 29, w Łódzkiem - 29 oraz w Wielkopolsce - 13. W pozostałych regionach zanotowano po kilka i kilkanaście przypadków (szczegóły niżej, w tabelce). W tym tygodniu Ministerstwo Zdrowia informowało, że w czwartek potwierdzono 418 zachorowań, w środę było ich 380, we wtorek - 399, w poniedziałek - 279.