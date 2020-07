Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Nowe zakażenia potwierdzono w środę we wszystkich województwach w kraju. Najwięcej było ich na Śląsku - 113 przypadków, w Małopolsce - 50, na Mazowszu - 46, w Łódzkiem - 33, w Wielkopolsce - 22 i na Opolszczyźnie - 20. W pozostałych województwach po kilka lub kilkanaście infekcji. W środę było o 19 przypadków mniej niż we wtorek, kiedy to potwierdzono 399 zachorowań (najwięcej od 17 czerwca, kiedy to stwierdzono 506 nowych przypadków koronawirusa w Polsce). W poniedziałek było 279 infekcji.