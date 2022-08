We wtorek poinformowano o 5964 nowych infekcjach. W tej liczbie odnotowano 1035 ponownych zakażeń. To najwyższy dzienny raport od 29 marca, kiedy zbliżała się do końca piąta fala epidemii. Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 5649 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 315. To wzrost o 5,6 procent.