To, co robi od dłuższego czasu prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, na pewno NBP wiarygodności nie przydaje - powiedziała w "Jeden na jeden" przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz. Podkreśliła, że "potrzebujemy takiej bardzo ostrej polityki, konsekwentnej, żeby nie doprowadzić do tego, żeby ta inflacja poszła jeszcze dalej, a wszystko na to wskazuje niestety, że pójdzie".