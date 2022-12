czytaj dalej

Tomasz L. miał dostęp do wszystkiego, co zgromadziły Wojskowe Służby Informacyjne - mówił we "Wstajesz i wiesz" Piotr Świerczek, autor materiału "Historia agenta". Były członek komisji likwidacyjnej WSI i pracownik warszawskiego urzędu został w tym roku zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Świerczek wskazywał, że członkowie komisji likwidacyjnej przygotowywali dokumenty potrzebne do działań komisji weryfikacyjnej. - Przez ich ręce przewinęły się teczki, w których były dane nie tylko polskich oficerów - mówił.