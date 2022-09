czytaj dalej

Fundacja OceanGate Expeditions opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowe nagranie z wyprawy do najsłynniejszego podmorskiego wraku świata - Titanica. Film został zrealizowany w jakości 8K i pełnym kolorze, co umożliwia zauważenie detali, które do tej pory były niemożliwe do dostrzeżenia.