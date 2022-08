czytaj dalej

O podwyżkach rachunków za ciepło i rządowej reakcji na trudną sytuacje obywateli mówili w "Faktach po Faktach" senator niezależny Jan Maria Jackowski i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-Koalicja Polska). Jackowski stwierdził, że to "dramatyczna sytuacja i przyczyną jest krótkowzroczność, nieodpowiedzialności i brak jakiegoś profesjonalizmu w podejściu do tego zagadnienia administracji rządowych". Kamiński odniósł się do odrzucenia przez Sejm senackich poprawek w sprawie dodatku węglowego. Ocenił, że koalicja rządząca odrzuca niemal wszystko, co "przychodzi z Senatu".