Tygodniowy raport Ministerstwa Zdrowia

MZ poinformowało, że w okresie od 29 września do 5 października badania potwierdziły 20 072 zakażeń, w tym 3981 ponownych. Resort przekazał, że potwierdzone w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (2878), śląskiego (2464), wielkopolskiego (1743), lubelskiego (1559), małopolskiego (1556), dolnośląskiego (1293), łódzkiego (1216), kujawsko-pomorskiego (1205), pomorskiego (1002), podkarpackiego (835), zachodniopomorskiego (820), świętokrzyskiego (757), warmińsko-mazurskiego (733), podlaskiego (730), lubuskiego (511) i opolskiego (466). 304 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Ile szczepień wykonano?

Według danych opublikowanych na rządowej stronie, do piątku podano 56 959 799 dawek różnych szczepionek. Pierwszą dawką wykonano 22 790 965 szczepień. W pełni zaszczepione są 22 564 002 osoby - to zaszczepieni jednodawkowym preparatem koncernu Johnson & Johnson lub dwiema dawkami szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na rządowej stronie do piątku podano łącznie 14 235 970 dawek przypominających szczepionki przeciw COVID-19. To suma iniekcji u osób, które zakończyły podstawowy cykl szczepień minimum 180 dni wcześniej, licząc od dnia podania ostatniej dawki. Jest to trzecia dawka dla osób, którym podano preparat od Pfizera/BioNTechu albo Moderny lub druga dla osób, które przyjęły preparat Johnson & Johnson.