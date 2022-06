czytaj dalej

Poseł PiS Marek Suski stwierdził, że zobowiązania do przeprowadzenia reform podjęte przez rząd w aneksie do Krajowego Planu Odbudowy to "głupie postulaty" i "wymysły opozycji". - Rozumiem, że to jest dalszy krok w likwidowaniu państwa polskiego, planowa polityka Unii Europejskiej - powiedział.