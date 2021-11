Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

czytaj dalej

To "najmłodszy zamek Europy". Rozpoczęta 40 lat temu budowa została jednak już dawno wstrzymana. Teren jest zamknięty, są tablice informujące o zakazie wstępu. Mimo to turyści wchodzą. Kiedyś ktoś samochodem terenowym sforsował nawet bramę. Ostatnio doszło tam do groźnego wypadku.