Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wkroczenie rosyjskich wojsk do Donbasu - ocenił Mason Clark, główny analityk think-tanku Institute of War Studies w Waszyngtonie. Jego zdaniem może to nastąpić do końca lutego. - To wciąż raczej kwestia tygodni, a nie dni - dodał ekspert, podkreślając, że zgrupowanie wojsk rosyjskich na Białorusi prawdopodobnie nie będzie służyć do inwazji na Kijów.