Rozpoczął się proces 61-letniego Waldemara Bonkowskiego, oskarżonego o znęcanie się nad własnym psem, co skończyło się śmiercią czworonoga. Do dramatu doszło wiosną tego roku. Policjanci otrzymali nagranie, na którym widać, jak były senator Prawa i Sprawiedliwości ciągnie zwierzę na haku za samochodem. Bonkowskiemu grozi do pięciu lat więzienia. Nie przyznaje się do winy.